「2022總統盃黑客松國際松」今年聚焦淨零相關氣候議題，彰化縣中州科技大學智慧雲端與大數據研究中心主任許順發領軍，以稻桿廢棄物到生物炭肥料與土壤碳儲存為題，摘下第一，也是國際松首次由台灣團隊奪冠，彰化縣長王惠美表揚這項「彰化之光」。（吳敏菁攝）

「2022總統盃黑客松國際松」今年聚焦淨零相關氣候議題，彰化縣中州科技大學智慧雲端與大數據研究中心主任許順發領軍，結合700多位契作農戶，從稻桿廢棄物到生物炭肥料與土壤碳儲存為題，在31組國際團隊激烈競爭中摘第一，也是國際松首次由台灣團隊奪冠。

彰化縣政府30日表揚這項得來不易的「彰化之光」，並感謝米屋智農股份有限公司提供了公司的700位契作農民大數據，供中州大學來進行研究。

王惠美表示，減緩溫室效應氣體排放，身為全國稻米收穫第一的彰化縣也不能置身事外，縣府針對減少稻梗、葡萄藤、芭樂枝葉燃燒，採用腐化菌讓農業廢棄物變堆肥以並針對舊型機車汰換補助，彰化縣2022年PM2.5平均值15.6微克，下降幅度全國第一。未來將持續輔導補助智慧農業應用，以專案辦理補助，每案最高補助金額是100萬元。

二林鎮長蔡詩傑表示，彰化縣是稻米大縣，二林鎮就佔12％的產量，2021年二林鎮就特別跟工研院合作進行「減少農業廢棄殘枝露天燃燒計畫」，擁有彰化縣第一座熱裂解爐處理農業廢棄物，透過這次競賽，讓原本試驗繼續向前推進。

中州科技大學智慧雲端與大數據研究中心主任許順發表示，稻稈本來是農業廢棄物，做成生物炭，不但可以發電，還可以促進農作物的收益。

團隊指出，彰化縣種稻面積4.7萬公頃，目標2／3的稻田投入生碳碳方案，可以增加稻米產量，相當於創造10.1億農民收入，減少2.8萬噸稻草燃燒，同步進行9.4萬噸碳捕捉，導向汽化發電，可以生產1億度低碳「綠電」，將是2021年彰化縣在太陽能與風電為主再生能源容量1.44百萬度近70倍。