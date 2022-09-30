國民黨桃園市長參選人張善政提出交通政策，他說，桃園市長鄭文燦執政後，桃園大眾運輸使用率從2014年的15.6％，到2020年只剩下12.2％。將力推1280月票，納入台鐵、客運還有機場捷運需求，改善桃園交通。

張善政月初推出第一波交通政見「幸福里程30K」，希望市民在市區使用大眾運輸更優惠，也藉由大眾運輸改善交通問題。他說，桃園每天至少7萬人搭乘大眾運輸往雙北，希望推出1280月票優惠，減輕民眾搭乘台鐵、機捷、客運負擔。其中在雙北啟用的1280月票，售價1280元，可在30天內不限里程、次數搭乘北捷、北市聯營公車及新北市區公車。

張善政也說，桃園大眾運輸不便，2014年大眾運輸使用率15.6％，到2020年只剩下12.2％，遠低於雙北、基隆的3、4成，尤其機場捷運，品質下滑、直達車班次減少，導致機捷至今虧損超過34億。他也說，交通部研究中15％桃園市民有往來其他縣市需求，他們都將是1280方案最直接受惠者。

張善政也提到，他推出的1280方案與雙北不同，納入台鐵、客運還有機場捷運需求。也可以整合到市民卡中，提高市民卡使用率。

張善政也提到，經過精算後，初期約需10億元，不過絕對是有意義的投資，因為可以改善交通，如雙北實施1年半後，公車使用率成長3％，捷運成長10％。若大眾運輸若運量提升，可以有招商等效益。

九合一選舉桃園市張善政1280月票