22只40呎貨櫃在島上擺陣成圓，絢爛的擎天光束照耀整個港區，光束與特別設計的音樂交織，貨櫃中心環形LED螢幕隨之流轉。（楊舒婷攝）

台灣設計展的「設計中島」30日正式開放登島，22只40呎貨櫃在島上擺陣成圓，絢爛的擎天光束照耀整個港區，光束與特別設計的音樂交織，貨櫃中心環形LED螢幕隨之流轉，首場展演就吸引許多民眾前往觀賞，美麗的光束打在商港的夜空上，讓民眾紛紛讚嘆「好美喔！」

入夜的蓬萊商港不只有22只貨櫃奪人目光，隱藏版的第23組設計力，是由FREES 馮建彰總監為22組貨櫃以及整座中島規畫的「設計擎天光之展演」，更邀請到盧律銘、曼達2位作曲家為光之展演創作專屬音樂，讓音樂及設計力在島上擦出火花。

副市長史哲表示，這次最特別的是，在貨櫃展區的時間是從早上11時到晚間10時，是有史以來首次的夜間展覽，為了讓民眾享受到貨櫃擺陣的燈光設計，除了22組設計力外，中間還有設計中島的吧台，讓參與貨櫃模組的民眾可以在中間彼此交流，是人與設計、空間彼此互動的模式，歡迎大家在陽光充足的白天和涼爽的夜間來登島參觀。

台灣設計研究院院長張基義表示，高雄曾辦過港勢博覽會，當時就讓世界看見高雄，這次更藉由台灣設計展展現台灣的設計能量，這次是有史以來規模最大、參與力最高，也是設計3.0創造城市品牌的關鍵轉捩點。歡迎大家從9月30日至10月26日能到高雄參與這次的盛會。