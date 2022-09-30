桃園市長選舉，進入倒數兩個月，國民黨張善政、民進黨鄭運鵬陷入拉鋸戰，民眾黨賴香伶、無黨籍鄭寶清兩人也展開力拚。入口網站「Yahoo奇摩」30日起針對「你認為哪位參選人的整體表現較出色？」進行網路民調，截至30日晚上6點，已有逾3500名網友投票，張善政以74.2%大幅領先鄭運鵬的8.8%、鄭寶清的6.3%、賴香伶的3.5%。

「Yahoo奇摩」30日起針對針對「你認為哪位參選人的整體表現較出色？」進行網路民調，截至30日晚上6點，已有逾3500名網友投票。張善政以74.2%大幅度領先，鄭運鵬以8.8%具次，鄭寶清6.3%排第三，賴香伶3.5%第四。

另外，該民調也問到「你認為主攻網路造勢的選舉空戰，會對桃園選情造成影響嗎？」有43.8%的網友認為有所影響，22.4%的網友則認為影響極大，18.1%認為影響甚微，8.3%認為毫無影響，7.4%則表示不知道／沒意見。

年底的九合一大選，桃園市長選戰「4腳督」備受外界關注，其中，國民黨參選人張善政積極展開「陸空聯合作戰」，他除了到黃昏市場進行掃街拜票，張善政的競選團隊也推出第二波「空戰武器」，也就是Line貼圖，包括真人版的「善哥的日常」等等。