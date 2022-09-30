去自助餐夾了「4菜1肉」，究竟要多少錢才算合理呢？一名男網友發文抱怨，他常去買越南、印尼的自助餐或便當，通常吃到200元都算合理，沒想到這次卻被收了700元，老闆還說是因為有加「空運來台的香料」，超誇張的解釋讓原PO當場崩潰，貼文一出也引起許多人撻伐。

原PO在臉書社團發文表示，自己喜歡吃異國料理，常在台灣的東南亞自助餐廳買飯，一餐150元至200元都算是合理價格，不料某天去一家印尼自助餐店卻踩雷，從原PO分享的照片可見，他買了一大盒白飯，其他配菜有雞蛋、天貝、牛肚、波羅蜜菜、碎牛肉，但結帳時居然被收了700元，氣得原PO直說「吃過10多家東南亞餐廳，這家最貴」。

網友買了一大盒白飯，其他配菜有雞蛋、天貝、牛肚、波羅蜜菜、碎牛肉。（圖／取自爆廢公社）

對此，老闆解釋，因為做菜的香料是特地從印尼空運進口，還說「日本料理那麼貴，日本空運到台灣才兩小時，印尼空運要五小時」，誇張的說詞讓原PO聽完徹底崩潰，「真的很傻眼，這是什麼邏輯？」

不僅如此，原PO上網查詢這家店的Google評論後發現，也有其他民眾有類似經驗，抱怨沒點多少菜就被收了400元，痛批老闆大有問題。其他網友估算價格後，認為價格真的不便宜，原PO回應，菜都已經夾了，老闆喊多少就要付多少，「不付又怕被說是奧客」。

網友上Google查詢後，發現也有其他人有類似經驗。（圖／取自爆廢公社）

這家自助餐的價格曝光後，許多人都無法接受，紛紛留言，「200飯錢、500交朋友」、「700都可以吃吃到飽了」、「這種價位，移工怎麼吃得起？」、「去印尼店買香料一包才25元，椰漿一小盒35元…」、「沒貼價錢一律不吃」，也有人建議原PO直接向消基會投訴。