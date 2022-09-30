解封在即，百貨周年慶搶商機，Global Mall以最高回饋30％搶客，同時首度推出扣點抽特斯拉電動車，力拚全檔業績10％成長。

Global Mall指出，今年周年慶以線上線下雙回饋、會員點數加碼放大及一起抗漲解FUN三大特色，為消費者省荷包，最高回饋30％，消費滿3,000元最高送900元、首四日高門檻加碼祭出滿萬最高送1,800、同時大手筆推大樂透，會員扣點數30點即有機會獲得17萬元環球禮券、iPhone14、中華電動機車、福容飯店住宿券、特斯拉Tesla Model 3等，獎項價值超過600萬元。

為迎來周年慶，Global Mall於9月底至10月陸續引進15個新櫃接力登場，包括一號基地、2ndSTREET、Life8、PILALA皮拉拉、Beutii質感家電選品、GAME休閒館、MARS兒童足球俱樂部、米塔炙燒牛排專門店、ONE BOY、捷空間等，其中以餐飲美食、體驗互動及機能型服飾為主，一號基地餐酒吧首度進軍百貨，以日式居酒屋結合餐酒館概念，主打年輕及上班族客群。

隨著疫情逐步解封，Global Mall今年截至目前為止，全台8店業績近20％成長，既有店更回復至疫情前盛況，期在周年慶拚業績帶動下，全年營收有望突破100億元。