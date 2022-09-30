國境解封在即，中信銀行提前布局，推出海外消費、住宿、機票及航空哩程等刷卡優惠。中信銀行指出，針對日本、韓國、新加坡及泰國等國人海外旅遊勝地，2022年10月1日起至2022年12月31日止，在當地實體商店消費刷中國信託LINE Pay信用卡或MUJI無印良品聯名卡，皆可享4.5％LINE POINTS或現金回饋；刷中國信託商旅鈦金卡、中國信託英雄聯盟卡或中國信託ALL ME卡則享3.9％現金或中信點回饋。

旅遊訂房部分，中國信託銀行表示，持中國信託LINE Pay信用卡於Hotels.com臺灣網站指定網頁訂房，最高可享15％LINE POINTS回饋；持中國信託中華航空聯名卡於KLOOK旅遊預訂平臺預訂住宿飯店享8折起。在機票方面，持中國信託中華航空聯名卡於華航官網指定網頁購買全球航線機票享85折起，單筆消費滿新臺幣1萬元再抽機票；持中國信託ANA聯名卡指定卡等在ANA臺灣官網單筆消費達新臺幣2萬元，最高享5元兌換1哩的哩程回饋，於東南旅行社購買ANA航空機票，單筆刷卡金額滿新臺幣3萬元，現折新臺幣3,000元，再贈限量旅行收納袋。

針對偏好累積哩程的卡友，於海外不限國家刷中國信託中華航空聯名卡鼎尊卡或璀璨無限卡，每滿新臺幣1萬元送1,000哩，累積消費滿新臺幣3萬元，加碼贈遠東SOGO百貨3,000元即享券，累積消費滿新臺幣12萬元，最高可回饋3.2萬哩，等同免費獲得一張價值新臺幣3萬元亞洲線經濟艙機票。

中信銀行也推出限時募卡活動，今年10月3日至10日止，申辦中國信託中華航空聯名卡鼎尊卡，核卡後消費達新臺幣30萬元贈53,000哩，再加碼送20,000哩，共計73,000哩；申辦中國信託ANA聯名卡極緻卡，消費新臺幣3萬元，最高享12,500哩。