這場健走活動路線串聯北勢溪觀魚步道、𩻸魚堀溪自行車步道，長約7公里。（坪林區公所提供／李奇叡新北傳真）

新北市坪林區公所與LA NEW企業共同舉辦「大腳小腳賞坪林」健走活動，將於10月15日舉行，限額2千人參與，今起開始報名，坪林區公所表示，歡迎大家一同到坪林觀魚步道齊聚健走，還有各式好康及價值37萬元的好禮可以抽。

坪林區公所表示，「大腳小腳賞坪林」活動即日起報名，10月12日截止，限額2000人，目前報名詢問度熱絡，報名可洽LA NEW彰化以北門市或坪林區公所，參加即享有價值1280元的報名禮、完步獎、抽獎券及Facebook打卡分享禮，當天還有在地特色演出。

坪林區公所指出，LA NEW集團在各地舉辦大健走活動行之有年，已建立優質口碑及形象，第54屆大健走選在坪林茶鄉舉辦，邀請大家透過健走方式同遊青山綠水，體驗茶鄉文化，在後疫情時代更能培養運動的良好習慣。

坪林區公所說明，坪林全區為水源保護區，土地使用受到嚴格限制，保留豐富自然生態資源，這場健走活動路線串聯北勢溪觀魚步道、𩻸魚堀溪自行車步道，長約7公里，依山傍水，參與民眾能漫步在溪畔、竹林及茶園旁，走起來暢快舒適。

坪林區長周慶珍說，LA NEW集團繼今年4月贊助優人神鼓的演出後，再度贊助坪林辦理茶鄉健走活動，非常感謝集團總裁劉保佑先生的支持，此次健走路線特別設立10處打卡點，並準備茶簍、斗笠等裝備供拍攝留念，商圈店家也準備了茶粿、茶糖、包種茶及茶慶酒等在地美食，期待健走活動能讓市民對坪林山林、茶園、溪流及古蹟老街有更深刻印象。