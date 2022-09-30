台北市擬推出熊好券2.0振興經濟，預估發行81萬份，共分為住宿、饗購、市集、運動、藝文、農好這6種券別，北市議會財建委員會已通過預算，議員也提出4項附帶決議，預計下周送大會討論。

委員會說明，4項附帶決議包含熊好券2.0應開放民眾以多元方式登錄抽獎，不限使用台北通，降低參與門檻；熊好券2.0使用於「非百貨、非連鎖」店家的金額，應高於總核銷金額50％。

委員會表示，活動結束後4個月內，市府要提出熊好券2.0振興成效評估報告，包含與熊好券1.0效益的比較，送議會備查；市府直接或間接持股達50％以上的公司，不得參與北市舉辦的振興活動。

另外，北市府餐飲業數位回饋振興預算追加3000萬元部分，議員也提2點附帶決議，第一為參與參與店家應為非百貨與大型連鎖體系的餐飲店家，第二為應於活動結束2個月內，提交執行成果報告，內容應彙整得標廠商於活動期間新增的用戶及合作店家數，以及受益店家類型分析，送議會備查。