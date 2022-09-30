據勵馨基金會統計，今年1至7月服務的2561人中，就有352人的受暴經驗就包含複雜且多變的「數位性別暴力」，最常見的樣態為網路騷擾、散佈性私密影像、以及利用私密影像進行性勒索等。此類型被害人往往難以脫離暴力威脅，在創傷療癒的歷程上也更艱辛。

如曾有家暴被害人因施暴者手上持有自己的私密照，害怕遭到散佈而不敢離開對方；性侵被害人的影片在網路流傳，甚至收到社群網站私訊騷擾，詢問他是否為影片中人，讓被害人寢食難安。

其中勵馨基金會服務的C小姐也深受其擾。C小姐日前發現自己的私密照遭到前任交往對象外流在社群網站上，她積極聯繫對方要求下架影像卻遭置之不理，只能透過社群網站的檢舉系統來申訴，希望刪除被散佈自己的影像。但申訴流程曠日廢時，而在這段等待處理的時間中，照片早已被流傳觀看，對她不斷造成傷害。

C小姐在向勵馨基金會求助，尋求性私密影像移除及下架資源後，散佈者的社群帳號因違規遭刪除，但隨後對方就創建了新的帳號，持續散佈C小姐及其他受害人的影像。然而，如果想透過法律制止對方，這類型犯罪在法律上卻只是輕罪，難以制止再犯。

服務過程中被害人的求助無門，更讓勵馨看見目前「數位性別暴力」法規的不足，例如性私密影像遭侵害的被害人最需要的，就是影像快速移除下架，不再有散佈的可能，但現今只能用《刑法：散布猥褻物品罪》或是《個人資料保護法》來處理，缺乏強制力，更未明訂被害人保護服務。

勵馨基金會期待立法院，應盡速完成修正《刑法》、《家庭暴力防治法》、《性侵害犯罪防治法》、《犯罪被害人保護法》來落實防治，減少二度傷害，然而這僅僅是期許能盡快降低被害人傷害的捷徑，並非長遠之計，勵馨期盼未來台灣能為數位性別暴力防治設立專法，補足修法後仍未解決的「缺乏禁制令」，以及數位性別暴力被害人服務仍非法定服務的困境。