班鐵翔歌聲溫暖充滿磁性。（王思穎攝）

班鐵翔將於10月5日走進CORNER MAX舉行首場個人演唱會，為了演唱會他勤做運動、2、3個月瘦了3公斤。他透露原先演唱會要在2022年2月22日星期二舉辦，這個時間點深藏了他對太太Celine的愛，「因為我為太太買的結婚鑽戒是2.2克拉，代表雙雙對對的意思。」但無奈因疫情一延再延，笑說連朋友們都擔心他「捲款潛逃」。

這次演唱會除了太太的Push，其中紅花合唱團主唱小b是重要推手，他即將發行的第一首單曲《忘了給哀愁一個擁抱》是2人首次合作的結晶，班鐵翔透露小b負責製作，自己負責作詞，「第一次作詞我很貪心，把我一生心路歷程都寫進去了。這首歌我也不想太流行，想要有blue、jazzs，帶點李宗盛的感覺。」表示期待演唱會結束後與小b合組娛樂公司，打趣說：「屆時我就正式踏入歌壇，搶音樂界飯碗。」他也感謝音樂人小蟲、鈕大可的全力支持。

明天就是班鐵翔65歲生日，他笑說區公所還催促他要辦敬老卡，心裡始終認為自己才38歲，「我其實到40、50歲時，就一直認為自己38歲，不想跨過40歲這個坎。」Celine則在一旁甜笑聲援老公，「我覺得你體力、腦力都不到50歲。」幾天前演唱會彩排，工作人員也偷偷準備蛋糕，為他慶生。

班鐵翔認為演唱會延期至今也有另一種意義，「我65歲了，是進入另一個年紀，和太太也結婚6周年，是一種圓滿。」他也感謝Celine為他出錢出力，目標是未來每年都能舉辦一場演唱會，要唱到不能唱為止，「只要我上得了舞台，無論是音樂會、戲劇舞台，有人願意看我就不退休。」

至於官司問題，班鐵翔的經紀人Ingrid 表示：『司法已給予社會與兩造雙方的當事人應有的判決了，謝謝大家關心。由於班鐵翔接下來的行程比較忙碌，對於官司也無暇多提，目前經紀公司也著手進行規劃班鐵翔演唱會之後的行程與劇組的邀約，這件官司也該落幕，舊事已過，生活就該花在美好的事物上，每一天都是新的開始與綻放，我們大家都為了更好的明天在每個今天持續努力。』