據澎湃新聞報導，中國石油化工集團有限公司（下稱中國石化）今天（9月30日）發佈《外賣業包裝塑料環境影響及回收循環研究報告（2021）》。自2015年起，中國外賣行業開始出現爆發性增長，此後五年裡，互聯網平台外賣塑膠包裝增長10倍，亟需產業聯合探索新解決方案。

《報告》顯示，中國主流互聯網外賣平台訂單量從2015年的17億件增長到2020年的171.2億件，消耗（廢棄）的塑膠從2015年的5.7萬噸增長到2020年的57.4萬噸，外賣訂單量的爆發式增長直接導致了外賣塑膠包裝垃圾的大幅度產生。這些外賣塑膠包裝2015年至2020年產生的二氧化碳排放量累計達771萬噸，其中處理階段的二氧化碳排放量累計175.28萬噸。

《報告》提出，相比於其他處置方式造成的碳排放和資源浪費，塑膠化學循環在降低碳排放的同時能有效減少資源浪費，假設2015-2020年所有的外賣塑膠都進行化學循環，處理階段的累計碳排放量僅為原來的58.56％，可減排四成以上。

《報告》預測，到2025年，中國互聯網餐飲外賣訂單量將達339億單。因此，未來實現外賣塑膠垃圾的減量化、資源化，要按照「減量—循環—替代」進行綠色化治理。

作者建議，首先，要更加系統和全面地對外賣塑膠的全生命週期進行管理，從整個產業鏈的角度通盤進行設計，構成外賣塑膠包裝閉路循環體系；其次，分場景地解決外賣塑膠包裝回收的問題，推動外賣塑膠包裝循環經濟，重點在於推進外賣包裝廢塑膠回收體系建設；此外，外賣垃圾具有使用場景集中，消費時間固定的特點，可探索押金制推動外賣塑膠包裝的循環體系；最後，鼓勵大型化工企業在外賣塑膠包裝廢棄物大量產生的地區，建設規模化的塑膠化學法循環處理設施，進行塑膠的末端治理。

該《報告》由中國石化化工事業部、中國石化化工銷售有限公司、中國石化石油化工科學研究院、同濟大學生態文明與循環經濟研究所和浙江省長三角循環經濟技術研究院共同推出。

同日發佈的《2021-2030中國快遞業綠色包裝碳減排潛力研究報告》提出，2020年大陸全國快遞服務企業業務量達833.6億件，與2018年相比，增長接近70％。隨著快遞量的增長，快遞包裝碳排放問題也日益凸顯。但目前，大多數塑膠快遞包裝都隨著生活垃圾填埋或焚燒了。

該《報告》顯示，推廣應用循環包裝塑膠不僅能夠有效控制塑膠廢棄物產生，也能減少快遞包裝材料所導致的碳排放。但是，近年來中國試點推廣應用快遞循環包裝時仍然存在著循環利用無法形成閉環、缺少強制性政策、消費者習慣尚待形成等問題，建議推行「一次性包裝收費政策＋循環包裝押金制」，解決循環快遞包裝「難回收」的問題。