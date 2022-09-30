受到通膨、升息影響，全球品牌服飾廠及通路商庫存去化速度較預期慢，對聚酯加工絲、尼龍等紡品下單動能減弱，市場預期，國內紡纖中游廠宏益（1452）、力鵬（1447）、集盛（1455）、聯發紡（1459）第四季營運恐趨向保守，在去年基期高下，估年減會有一成左右。

在這波景氣降緩之際，部分聚酯加工絲、假撚、染整、大宗及規格化的紡品廠，第三季的產能利用率已降到6成以下。

產品項目包括加工絲絲、尼龍粒、工程塑料等相品的集盛，工程塑料的訂單能見度較高。加工絲、原絲及尼龍預期第四季的發貨量，在客戶長約改短單、數量減少下，集盛指出，營運變數增多，客戶下單變保守，第四季的景氣不明朗。

主要銷售產品包括尼龍紡絲粒、尼龍工塑粒、尼龍絲、染色紗的力鵬表示，客戶下半年下單動能確比上半年減弱，加上產業景氣在通膨衝擊下 有往下的趨勢，整體市場不確定變數增多，無論是客戶端或供應鏈， 對下半年市場消費都已由樂觀轉為審慎。

去年基期較高，集盛、聯發紡對第三季營運衰退已有準備。至於第四季的景氣，在客戶訂單能見度降緩下，已趨於保守。

各種成本增加、客戶庫存壓力下減少下單數量，力鵬表示，第四季生產事業的營業績效預期會比去年同期低。