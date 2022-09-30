對於日本政府未承認高端疫苗一事，產經新聞台北支局長矢板明夫在臉書坦言，他感到很抱歉，「沒有能夠影響日本政府的政策」。對此，美國共和黨前亞太區主席方恩格則笑稱，他也問駐台美媒記者朋友，「未成功影響美國政府對高端政策，要不要致歉？」他的記者朋友回說「你瘋了嗎？那是相關企業和台灣政府的工作！」

日本宣布於10月11日起開放自由行，但必須打過三劑疫苗，或是提供PCR陰性證明。但是日本承認的疫苗為BNT、AZ、莫德納、Novavax、嬌生和Covaxin等6個廠牌疫苗，並不包含高端。打高端的民眾若想去日本玩，必須自費採檢PCR，一般件要3500元，急件則要收取4500元。

產經新聞台北支局長矢板明夫在臉書坦言，他感到很抱歉，「作為一個日本主要媒體長駐台灣的記者，雖然寫過多篇有關台灣自主開發疫苗的報導，沒有能夠影響日本政府的政策，高端疫苗至今仍然沒有被承認，我也感到有一定的責任。」他強調，今後還會繼續努力寫文章，呼籲日本政府早日承認高端疫苗。

而美國共和黨前亞太區主席方恩格則說，一看到這則新聞，他立刻打給駐台美媒記者朋友。方恩格問道，「你自己身為駐台美媒記者，卻未成功影響美國政府對高端政策，要不要致歉？」他的記者朋友回說「你瘋了嗎？那是相關企業和台灣政府的工作！」

網友在方恩格臉書留言，「律師好幽默」、「太好笑了」、「律師真的非常幽默風趣啊」！