Makiyo（左）下月即將臨盆，老公小金貼心照顧令她很滿意。（經紀人提供）

38歲女星Makiyo（川島茉樹代）今年5月帶球嫁給醫美業投資人小金，下月底即將臨盆的她懷孕增胖23公斤，自嘲都看不下去。老公特地砸7位數打造杏澤健康管理中心，好讓她生下兒子後進行減肥。Makiyo夫妻今（30日）岀席開幕派對，她信心喊話，希望產後3個月能瘦回當年發片、45公斤的纖細身材。

Makiyo透露懷孕期間最多可吃掉一條吐司，導致體重失控飆至66公斤，醫生警惕她「不能再胖」，擔心引起妊娠高血壓或是糖尿病等問題，所幸目前產檢一切正常。因再1個月就要生產，Makiyo坦承情緒上有些起伏，一下想哭、一下想笑，如果有發脾氣的時候，老公都會先道歉，所以小倆口也很難吵架。

Makiyo與老公希望能有第二胎陪伴兒子，小金許願下一胎是女兒，也貼心地說等到Makiyo生完、瘦下來以後要補辦婚宴，「要讓她穿上最美婚紗，做最美的新娘。」蜜月旅行計畫去日本橫濱，笑稱屆時小孩就交給姊姊胖姐。

她將剖腹生產，期間跟好姊妹大小S詢問開刀前要準備什麼，老公也已看好日子與時辰，選在10月27日或29日，希望可以「旺」到兒子。而好友辛龍也一直很關心她，雖然已3年沒見面，都靠電話聯繫，有沒有給什麼建議？Makiyo說：「就叫我不要抽菸。」她表示為了胎兒健康，目前已暫時戒菸、戒酒。