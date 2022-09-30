Da Villaage推出全新一季Dream With DV大專校隊計畫，將職業隊行銷模式帶入全台各大專校隊，全新主題是「槓掉再來」，鼓勵學生球員面對過去不足、勇於超越自我、展現嶄新運動精神，堪稱素人代表的桃園領航猿前鋒成力煥說：「看到這些素人球員可以擁有更多資源，真的很幸福！」

有感於台灣學生運動行銷資源分配不足，DV創辦人許明翰特別針對大專甲二級、一般組的學生球員，推動Dream With DV大專校隊計畫，讓更多喜愛運動文化的人，可以看見這些素人球員的優異表現，也將繼續推動「DV TEAM 2」運動行銷實習培訓。

「素人球員出身的我，希望可以鼓勵大家保持鬥志，就算遇到再多的挫折，也不要輕言放棄，」身為DV品牌代言人的成力煥表示，「像我就算來到領航猿，已經是生涯第5支效力球隊，但我現在感覺很棒，就是在每個階段都努力檢視與評估自我能力。」

今年Dream With DV共有18隊參與，甲二級球隊包含僑光科大、清華大學、陽明交通大學、台中科大、台北教大、黎明技院；一般組球隊則有台北大學、龍華科大、高雄師大、台北市大、陽明交通大學、政治大學、淡江大學、中原大學、高雄大學、大葉大學、中正大學與台灣師大。