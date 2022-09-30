吃鼎泰豐小籠包、到大學院校舉辦大師班，還有隔離與排練行程，美國寇帝斯音樂院最年輕教授、小提琴新星班哲明．比爾曼（Benjamin Beilman）首度來台，本周末將和台北市立交響樂團演奏經典的柴可夫斯基小提琴協奏曲。

作為音樂家，小提琴家比爾曼期許到不同城市演奏時，能和當地有更多互動。（郭吉銓攝）

歷經這幾年的疫情變化，班哲明表示，他額外珍惜演出的機會，「在疫情之下，我認為每一場演奏都要當作是最後一場演奏看待。能為人演奏並獲得回饋，作為音樂家我很快樂。」

熱愛演奏也熱衷教學，小提琴家比爾曼樂於和學生分享他所有會的事情。（郭吉銓攝）

此外，班哲明也認為，作為音樂家到一座城市演奏，不單單只有演奏，更期許能有更深遠的影響，「我期望能有機會更深入認識一座城市的樣貌，並投入更多不一樣的合作，像是教學以及與人互動。」

小提琴家比爾曼首度來台和台北市立交響樂團合作。（郭吉銓攝）

班哲明也引用他很欣賞的小提琴家克萊斯勒曾說過的話，音樂家就像是蜜蜂一樣，辛勤地到不同城市演奏，了解不同的文化，也藉此餵養藝術內涵。

小提琴家比爾曼認為，能為人演奏並獲得回饋是一件快樂的事。（郭吉銓攝）

班哲明出生於1989年，畢業於美國寇帝斯音樂院，曾獲2010年美國艾利費雪獎和2012年倫敦音樂大師獎，2022年加入美國寇帝斯音樂院任教。

美國寇帝斯音樂院最年輕教授、小提琴家班哲明．比爾曼（Benjamin Beilman）首度來台，本周末將和台北市立交響樂團演奏經典的柴可夫斯基小提琴協奏曲。（郭吉銓攝）

班哲明表示，他5歲開始學琴，家裡是姊姊先開始學，他常常聽著姊姊練琴聲，隨後也跟進學習，「我很享受拉琴的感覺，爸媽雖然沒有特別希望我們當音樂家，但我和姊姊都很投入練琴。」

班哲明是早慧型的音樂家，從10歲就決定要投入演奏生涯，他表示，「我知道走音樂路會讓我的童年生活很不一樣，不能踢足球，不能出去玩，會有很多犧牲，但我10歲就做了這個決定，很瘋狂也很快樂。」

班哲明曾師事德國小提琴名家克里斯蒂安．特茨拉夫（Christian Tetzlaff），他表示，克里斯蒂安帶給他的是全方位的學習，「他帶我看見一名音樂家的生活，包括如何排練、與人合作等，還有音樂事業和家庭生活，要如何保持平衡，他除了帶給我演奏訓練、音樂性的啟發，同時還讓我看見作為藝術家在世界裡的角色位置，對我而言，是作為一名藝術家的訓練。」

而在寇帝斯音樂院時期的老師之一艾達．卡瓦芬（Ida Kavafian），則如同班哲明的人生導師，「她永遠都很支持我，也啟發我面對音樂要永遠保持誠實和信念。」

雖然是首次來台，但班哲明對台灣並不陌生，他所任教的寇蒂斯音樂院，校友還有台灣的小提琴家曾宇謙、林品任等人，這一兩天他也到輔大、師大舉辦大師班，受到同學們的歡迎。熱愛演奏也熱衷教學，班哲明表示，他在教學時也很樂於和學生分享他的歷程，並解決他們演奏上的問題，傳承他所會的事情。

班哲明將於10月2日晚間演出「2022TSO名家系列浪漫．無極限」音樂會，地點為台北市中山堂中正廳，指揮為廖元宏。