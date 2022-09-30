許女不滿某國文老師在交友軟體對於她的言論，今年5月間在網路頁面標註他的暱稱，接續留言「嘴砲雙面老師」、「能當國文老師？執照雞腿換來的嗎？」，還指稱看到他的長相就吃不下，可能還想吐血等語，該國文老師發現後怒告，許女辯稱，只是陳述心情，對方對號入座，台中檢方偵結將她依加重誹謗罪起訴。

起訴書指出，許女與該國文老師是網友，因老師在交友軟體針對許女與他人糾紛發表意見，許女不滿在今年5月25日晚間在網路頁面標註他的暱稱後，接續留言「字很醜寫很醜的國文老師」，「這種嘴砲雙面老師」，「你是不是教書教到腦補秀逗啊」，「這種人也能當國文老師？執照雞腿換來的嗎？」，「笑死，果然工作室雞腿換來的」，並嘲諷「還不如多回去念書，學習怎麼當個人喔」。

該國文老師發現留言後，將留言截圖向警方報案。許女到案坦承發言內容，但否認誹謗，辯稱是國文老師先挑釁，轉發公審她的文章，她沒跟該國文老師見過面，留言只是陳述心情，是對方自己要對號入座。

檢察官偵結，認定許女以文字留言侮辱及誹謗，侵害人格及社會評價，所犯涉及公然侮辱、加重誹謗罪等罪嫌，依法起訴。