無黨籍台北市長參選人黃珊珊今天參加民眾黨籍士林北投選區議員參選人陳思宇的競選總部暖屋活動，黃珊珊讚陳思宇是溫暖又清新的力量，有衝勁且充滿熱誠，又可以承擔很重的責任。另黃珊珊也前往士林區福華市場掃街，希望獲取民眾支持。

黃珊珊今表示，陳思宇擔任台北市觀傳局局長時，自己還是市議員，當時心想「這麼年輕就擔任局長，壓力一定很大」後來發現陳思宇把幾場大活動都辦得有聲有色，讓人對這年輕人刮目相看。

黃珊珊提到，曾經為了攤販的整頓，兩年多來到士林夜市不下上百次，和議員陳建銘以及陳思宇一攤一攤去說明什麼是 「攤販精進計畫」 。當時攤商們很驚訝，因為從來沒有政府直接來告訴他們說，如何配合政策、安心合法做生意。經過不斷的溝通，攤商成立自治會，持續推動無現金交易、少用一次性餐具、裝設油煙截流器等。

黃珊珊隨後走訪福華市場，在福華廣場攤販協會理事長呂華榮陪同下，向攤商拜託爭取支持。呂華榮大力推薦黃珊珊是最適合擔任台北市長，因為一當選後，馬上就可以上工，無縫接軌，不用花時間訓練。