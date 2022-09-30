俄羅斯為全球核燃料主要供應國，並佔美國四分之一的核燃料供應，美國能源部長格蘭霍姆（Jennifer Granholm）日前表示，拜登政府未來將積極發展濃縮鈾能力，以擺脫對俄核燃料的依賴，確保國家安全。

美國財經媒體報導，俄羅斯佔全球濃縮鈾燃料供應達五分之二，並佔美國正在運行的93座核反應堆中四分之一的供應。而本月稍早，國會民主黨高層才駁回拜登政府一項15億發展濃縮鈾的計畫。

格蘭霍姆在維也納國際能源署表示，白宮正推動優先發展鈾濃縮能力，預期國會議員將達成一致，盼能在2025年開始這項計畫。他說，「我們將透過國會兩黨合作的方式，讓美國核燃料循環供應鏈擺脫對俄依賴」，這是為了美國的國家安全，因此必須這麼做。

報導指出，美國目前僅存一處位於新墨西哥州的商業濃縮設施，並且是由跨國財團Urenco Ltd持有，股東包括英國、德國與荷蘭。此外，美國官員權衡是否就入侵烏克蘭一事，制裁俄羅斯國營核子企業Rosatom，因為一旦缺乏替代來源，即可能面臨電力中斷的危機。

格蘭霍姆強調，美國需要向外界表明其致力實現核燃料供應自主的目標，以及發展鈾轉化和濃縮的供應鏈能力，也因此對產業的投資至關重要。他強調，「政府並不是要持有股份所有權，而是透過對產業的支持，使製造商有足夠的動力生產」。