新北市百姓宗親會團體挺侯友宜後援會今成立，因博士學位的警大聲明爭議鬧得沸沸揚揚，新北市長侯友宜晚間出席致詞表示，選舉不是選吵架贏的人，而是要選認真做事的人，大家講來講去，搞到你分不清事情的真假，只要你肯定「他有為這塊土地付出」、「扮演好自己的角色」以及「未來能帶來希望」，當打了3個肯定，就不要去聽那些有的沒有，票就投下去，不管黨派，這3種肯定就是為國家人民做事，似乎在表達對警大聲明事件的感概。

侯友宜說，批評別人不會讓自己更好，就認真好好做事，他從基層做到市長歷經15個職位，在每個職位他都認真打拚，用生命在槍林彈雨中成長，見證台灣的成長，我們要好好珍惜，要找回那個年代，純樸善良認真打拚的台灣人，才是對的。

侯友宜細數4年來政績外，也表示4年來一直在檢視自己的政見有沒有做好，新北市是台北、宜蘭、基隆、桃園的中心點，未來新北市發展不只帶動大台北發展，更能動國家發展，要找有願景、腳踏實地的人。

侯友宜說，他23歲開始抓暴力犯罪，辦案時沒有穿防彈衣，到現在已有42年工作經驗了，他認為懂得人性、了解人，才能帶領國家更好，4年前的政見他一一實踐承諾。

很多市民都跟他說，「市長你做那麼好，穩上的啦！」侯友宜表示，「穩上就穩慘了！」並舉2014年朱立倫拚市長連任為例，大家也都認為他一定會上，結果最後只贏2萬票，差一點上不了，鼓勵大家出來投票，承諾連任後會更加大破大力改變新北市，讓新北市成為全台灣崛起都市、超越國際的大都市！