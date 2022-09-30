今年7月起，誠品社區創新店以平均每月開一家的展店速度，接連在新北板橋、土城、桃園龜山開出新店點，中台灣首家誠品社區創新店「誠品生活時光eslite me-time」，進駐台中北屯區全新落成的首座社會住宅「北屯眷戀山光好宅」1樓，10月1日試營運。

誠品書店資深總監張曉玲表示，誠品社區創新店深入過往誠品無法到達的地方，透過模組化的規劃，不但日日有新書，甚至享有比大店更快速的新書和新品週轉率，讓同樣一本好書創造更多曝光、發揮更大影響力！

「北屯眷戀山光好宅」過去是舊眷舍，周邊還有列管保護的老樹，住宅建築設計即以兩棵樹互相擁抱為概念，「誠品生活時光北屯江興店」在此也以「家」的尺度打造兼具「知性書房」與「美味廚房」的閒暇時光場域，店內日日有新書與生活選物新品推薦，為便利社區居民日常所需，也提供健康有機的生鮮蔬果、小農奶蛋，並不定期推出團購好康。

10月1日試營運首日推出超值1元美食，有風味甘醇濃厚的萬用滷味包，以及選用台灣在地烏龍茶葉與杏仁粒調配的桂花烏龍杏仁餅，都只要1元！

除了書籍，「誠品生活時光北屯江興店」也提供日常所需的生鮮蔬果、小農奶蛋等，試營運期間推出日本麝香葡萄，遠低於市價只要488元，精選日本、紐西蘭進口零食買一送一等；店內設有「虛擬貨架」串聯誠品線上百萬件選品，提供快速到貨服務，滿足社區居民日常食衣育樂各式需求。