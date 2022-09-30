年底選舉，嘉義檢調偵辦嘉義市首起現金買票案，吳姓里長參選人涉嫌以1票1000元或2000元買票，傳喚參選人、樁腳及15名選民共18人到案，訊後，對李姓樁腳裁定3萬元交保，聲押吳姓參選人、林姓樁腳，今天法院裁定各以10萬、2萬元交保。

嘉義地檢署檢察官張建強、吳心嵐檢指揮嘉義市調查站、嘉義市刑警大隊、第一分局偵辦吳姓參選人涉嫌現金買票賄選案，29日搜索吳姓參選人住處，查扣名冊、數萬元現金等物證，傳喚吳姓參選人、林姓及李姓樁腳、疑似收受賄賂的15名選民。

檢察官複訊問後，認為吳姓參選人、林姓及李姓樁腳涉嫌向選民以每票1000元或2000元不等現金買票，尋求選民支持，但李姓樁腳無羈押之必要，諭知3萬元交保，15名選民的供詞清楚，全部請回。

但檢察官認為吳姓參選人及林姓樁腳有勾串共犯、證人之虞，向嘉義地方法院聲請羈押禁見，今天法院開庭後裁定各以10萬元、2萬元交保。

據了解，1票1000元或2000元超乎一般行情，檢警懷疑吳姓參選人疑似與特定議員參選人一起綁樁，尋求選民支持，不排除擴大追查案情。

嘉檢主任檢察官兼發言人江金星表示，此次查察賄選，目前已起訴1案，羈押1人，交保6人，請民眾反賄選，踴躍檢舉，最高可獲得500萬元獎金，檢舉專線（05）2752548、傳真專線（05）2780445或免費專線0800-024-099轉4。