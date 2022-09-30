國民黨台北市長參選人蔣萬安今天提出教育政策，遭台北市長無黨籍參選人黃珊珊陣營酸是跟風，蔣萬安競選辦公室回擊稱，蔣萬安於8月25日發表私幼補助從一學期1萬3660元加碼到一年5萬元的政見，「跟風的人不是蔣萬安，而是黃珊珊」。

黃珊珊競選辦公室發言人李昀臻指出，「樂見我方提出教育政策之大方向，包括義務教育向下延伸，私幼每學期補助13660元翻倍至每年54640元，蔣陣營過了兩天，終於跟風我方政見。」

蔣萬安競選辦公室說，蔣萬安曾於8月25日舉行「蔣萬安育兒生養政策發佈會」，發表私幼補助從一學期1萬3660元加碼到一年5萬元的政見；對比黃珊珊9月28日才提私幼補助政見，蔣萬安早了1個多月。

蔣辦表示，樂見政策理性討論，但請先做好功課再批評其他參選人，「事實證明，跟風的人不是蔣萬安，而是黃珊珊」。

蔣辦補充，蔣萬安8月25日主張私幼由每學期補助1萬3660元提升至每年5萬元時，黃珊珊還回酸「育兒生養並非發錢就可解決問題」，結果1個月後自己也借鑒蔣萬安提發錢政策，「好的政策是公共財，歡迎黃珊珊學習」。