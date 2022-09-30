宏碁旗下倚天酷碁（2432）辦理股票公開發行，發行股份種類為記名式普通股共60000千股，每股面額新台幣10元整，發行股份金額為新台幣600000千元整。倚天酷碁2021全年度營收為12.9億元、EPS 0.94元。

宏碁集團董事長陳俊聖指出：「倚天酷碁成為集團內第十家公開發行子公司，逐步實踐宏碁集團多重引擎的策略。」

倚天酷碁的三大發展策略，分別為ESG、人工智慧大數據與元宇宙。除了開發「動能轉電能」的產品實踐ESG願景外，旗下的運動品牌Xplova，更是倚天酷碁拓展人工智慧大數據及元宇宙解決方案的延伸，透過軟體技術，串聯周邊硬體配件、活動紀錄及環境感知，協助消費者透過科技創造運動樂趣並養成習慣。

倚天酷碁的品牌使命是以科技與創意開發的產品實現智慧生活風格，擅長以跨界整合為不同產業提供產品、服務和解決方案，期許將食衣住行育樂透過科技賦能，帶來更便利的生活。