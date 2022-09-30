北市1名人妻全家人一起去餐廳聚餐時認識小三，她不滿小三明知老公為已婚之人，小三還多次和男方傳送，「我不喜歡戴套」、「下禮拜來生第一胎」等曖昧訊息，甚至一起到汽車旅館發生性行為，人妻氣得要求小三賠償100萬元，法官考量小三財力狀況等因素，判小三賠償人妻30萬元。

根據判決書指出，北市1名人妻控訴110年2月老公帶孩子參加聚餐，小三於聚會上認識老公，明知男方為已婚之人，還多次傳送曖昧訊及自己內褲照給男方，還約男方到汽車旅館發生性行為，人妻氣得怒告小三侵害配偶權，要求小三賠償100萬元精神撫慰金。

法官表示，言詞辯論時小三無正當理由不到場，亦未提出書狀作何聲明或陳述，經勘驗人妻提供的對話紀錄得知小三曾傳，「今天不想上班」，「我不喜歡戴套」，男方回覆「穿性感睡衣在等我嗎」、「我從不戴套」、「現在只想著撲倒你」，男方還說「那下禮拜來生第一胎」、「其實就是想佔有你」，小三也嬌喊：「生不生都愛」，更自拍內褲照給男方。

法官根據人妻提出小三與男方曖昧訊息手機翻拍照片、2人對話訊息紀錄截圖、男方手機畫面翻拍照片、小三臉書畫面翻拍照片，及小三未到場或提出書狀爭執等，認定小三侵害人妻配偶權屬實，考量小三110年並無所得，100萬賠償金對小三來說金額太高，故判小三賠償人妻30萬元。