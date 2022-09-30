民進黨立委高嘉瑜去年遭男友林秉樞毆打。林秉樞被依傷害、恐嚇、妨害秘密等8大罪起訴，新北地方法院今（30日）宣判，原先的8大罪狀增加到13罪，處2年10月有期徒刑，全案仍可上訴。有網友看到判決炸鍋了。有人說，「真的太輕，刑期過半，裝個乖，有教化可能，申請假釋，又是一條好漢，受害人剉咧等」，甚至有網友說，「退黨呀！民進黨沒半個敢發聲、敢替妳做主」。

高嘉瑜去年遭當時男友林秉樞軟禁、強拍不堪影片，林秉樞被起訴，否認部分犯行，也未和高嘉瑜和解，今年7月才以80萬元交保。30日新北地方法院審理終結，判處林秉樞2年10月有期徒刑。但林秉樞因確診未到庭聽判，高嘉瑜對此判決表示，「被告拖延訴訟，應該求以最重刑度，目前刑度是難以服眾」。

網友在《中時新聞網》以及相關新聞紛紛留言表示，「二審就一年多，終審不論判多久，即易科罰金或緩刑-結案，安啦！有含金的黨證」、「這是一個法律上的判例，以後對暴力犯都可能依此判例決定刑罰」、「這要看誰的後台硬了！」、「真的太輕，刑期過半，裝個乖，有教化可能，申請假釋，又是一條好漢，受害人剉咧等」、「如今只有讓真實林先生身分都完全攤在陽光下，才能判重刑」、「一定要再上訴啦，一定會遇到有良心的法官」、「判太輕了，真的很可惡」、「我覺得很扯！」

也有網友認為，「民進黨的女權立委呢？」、「范雲 又躲起來了？」、「呼叫民進黨婦女部，對張淑娟的事躲起來，現在高嘉瑜的事又噤口！乾脆廢掉算了！」、「把甲魚打成豬頭還判那麼輕，黨證無敵？」、「至少要判10年。實在難服眾」、「連立委都得不到公道，我們百姓怎麼辦？」、「高嘉瑜是有立委身分，法院才有判刑，一般人民，法院的法官，檢察官誰會理？立委都不修法，台灣人民努力祈禱吧」。

還有網友直言，「高嘉瑜該換政黨了，妳貴為黨內立委，結果黨內號稱會為了女權鬥爭的那群人啥話也沒有」、「退黨呀！民進黨沒半個敢發聲、敢替妳做主」。