適逢台越互設辦事處30周年，在經濟部的支持下，30日開場的「2022台越產業合作論壇」，延續過往紡織、智慧城市領域合作，並結合已有交流基礎的汽機車產業，擴大辦理自動化分論壇。此外，鑒於全球綠色經濟趨勢興起，論壇也緊扣著轉型議題，與越南合力協助產業升級轉型。事實上，工業總會已於2017年與越南工商會(VCCI)簽署合作備忘錄，共攜手促成了20項重點產業合作，雙邊關係緊密友好。

論壇由工業總會副理事長詹正田與VCCI副主席阮光榮共同主持，詹正田在論壇揭幕致詞時指出，越南政府近年積極升級IT基礎設施，增加電子產業在國內的比重，屢獲外界肯定，越南的產業轉型政策與工總今年發表的產業政策白皮書中的許多建議相呼應，雙方都希望未來共同推動產業持續數位優化。相信結合台灣的數位研發能量，定能加速帶動越南推動智慧城市產業，並帶來充沛的合作商機。

阮光榮表示，越南在農業、加工製造業、電子業、可再生能源等重點領域，對於品質、技術的發展有高度需求，而台越合作能幫助產業升級、提高企業生產效率以及競爭力，為業者營造成長空間。

工業局長連錦漳指出，台越雙邊貿易在疫情衝擊期間逆勢成長，2021年貿易總額達253億6,040萬美元，創歷史新高，較2020年同期成長26％。台灣為越南第5大貿易夥伴，也是第3大貿易逆差國。近年來順應國際貿易趨勢更加速我國與越南建立供應鏈合作關係，亦有助於帶動雙邊貿易，突破疫情限制，持續成長。工業局期盼，在各界努力下，臺越雙方在技術、人才、區域經貿巿場開展都能擁有優勢互補及共創雙贏的機會。

本次論壇鎖定「紡織」、「自動化」及「智慧城市」領域，並達成3項合作共識。在紡織領域方面，力鵬企業股份有限公司、旭榮集團與BAC GIANG LGG 成衣公司將開展一連串永續創新布料研發工作，與運動、戶外系列的服裝製作，共同建構供應鏈。另一方面，雙方也在全球碳中和趨勢下，針對產業趨勢及減碳經驗交流分享，以符合品牌商及消費者對永續環保的要求。借重雙方的人脈網絡維持互訪，促進國際紡織與服裝市場之商機開發。

上銀科技股份有限公司與越南汽車解決方案有限公司 (Vietnam Auto Solutions Group Joint Stock Company,VNAS) 將透過技術資訊交流、設備輸出兩方面加強互動，建構智慧製造技術交流與未來合作基礎，也期待將台灣自動化系統整合技術與越南串接，落實自動化設備與車用應用技術在地服務。

德安資訊至今深耕台灣逾30年，為台灣飯店、餐飲系統產業領導者，提供ERP系統、PMS系統、POS系統到網路訂房、通路管理等「全方位解決方案」。德安資訊於本次論壇中，將智慧旅宿解決方案導入越南明池飯店管理股份有限公司，與越南合力開發智慧旅宿的產業合作機會。