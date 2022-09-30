國民黨立委賴士葆。（資料照片）

國民黨立委賴士葆在臉書砲轟民進黨，完全執政之後變本加厲掌控媒體，上下交征利，幾乎到吃相難看毫不避諱的地步，墮落沉淪之快速超乎想像。

賴士葆指出，1986年9月28日一群黨外人士在圓山飯店成立民進黨，2022年9月30日一群投入此次選舉的民進黨人由蘇煥智、鄭寶清、許忠信發起台灣二次民主運動連線成立大會。他們控訴民進黨背棄當初的創黨理念，走向威權體制、箝制言論自由、貧富差距加劇、貪腐嚴重，連自己人都看不下去。再談清廉、勤政、愛鄉土實在太諷刺！

賴士葆直言，黨政軍退出媒體就是最好的例子，民進黨完全執政之後變本加厲掌控媒體，上下交征利，無法抗拒權力的誘惑，徹底背離民主真諦，打著民主反民主。

賴士葆批，所謂派系共治就是派系汲汲營營的搶食權力名位，分贓政府資源，幾乎到吃相難看毫不避諱的地步，墮落沉淪之快速超乎想像。

賴士葆強調，蔡政府靠著抗中保台拿到執政，但是 卻保不了台灣的平安。日前川普發出警告說第三次世界大戰可能在台灣或烏克蘭發生。一旦台灣變成火藥庫就是生靈塗炭，美國人要不要出兵根本就不是重點了。