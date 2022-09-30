民眾黨新竹市長參選人高虹安預計10月2日舉辦親子活動，遭沈慧虹競總質疑違反OT場地將軍村不得競選規定。對此，主辦活動的民眾黨新竹市議員李國璋30日表示，實際活動場地為「建功社區活動中心」，為方便民眾識別，才在文宣上標註將軍村，而活動也將如期舉辦。

針對綠營質疑，主辦該場活動的李國璋30日晚間回應，高虹安預計在10月2日舉行的「早安的移動城堡」親子活動，實際場地為建功社區活動中心，包括「郝旭昶博士互動式科普實作」、「Cindy英語說故事」等所有活動，也會在建功社區活動中心舉辦，並非民進黨如所說辦在將軍村。

李國璋解釋，文宣上之所以標註將軍村，只是因場地鄰近將軍村，方便民眾識別才寫，活動並非辦在將軍村內。

至於綠營提到的「星星的眼淚」反毒劇，李國璋則指出，香巴拉劇團反毒劇為衛福部補助之全台劇團巡迴演出，與衛福部簽訂演出15場，本次活動則為付費演出，並不在與衛福部這15場演出之內。

李國璋批評，民進黨未查明事實，恣意抹黑造謠這項活動是用公家預算競選，這種為選舉而傷害藝文團體的做法，讓他感到很遺憾。

他也說，這次園遊會活動委託民間公司舉辦，攤商向將軍村租借一小部分走道擺攤，攤位本身也無政治意象，但由於場地負責單位仍有疑慮，當天活動攤位會退出將軍村範圍，避免爭議。

至於當天的園遊會活動，李國璋也說將如期舉辦，歡迎市民朋友參加，也再次呼籲對手還給竹市乾淨的選舉空間。