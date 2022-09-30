日本傑尼斯人氣團體「Hey! Say! JUMP」今年11月即將邁入15週年，最新專輯《FILMUSIC!》首週賣出20.2萬張，榮登Oricon專輯週榜冠軍寶座，延續2020年上張專輯《Fab! -Music speaks.-》的好成績，成為他們的第10張銷售冠軍專輯。

該專輯以「音樂x電影」為概念，將愛情片、動作片等電影分類作為歌曲主題，邀請新生代樂團「sumika」、創作歌手優里、著名雙人樂團「無限開關」等多位特色音樂人提供樂曲。除了網羅《 a r e a ／ 我要戀愛了 ／ 春玄鳥》等單曲，還有團員中島裕翔主演日劇《純愛不協和音》主題曲〈Fate or Destiny〉等9首新曲。普通版中更追加收錄秋元康、馬飼野康二為他們量身打造的15週年特別曲〈人力飛機〉。

團員藪宏太、知念侑李也特別錄製影像問候台灣粉絲。聊到這次專輯概念結合音樂與電影，知念侑李表示「因為我們是用日本人的感覺在挑選音樂與電影，很好奇台灣的人會怎麼看，想聽聽台灣粉絲的意見」。被問到2人喜歡的電影類型，藪宏太回答自己喜歡動畫片，「我喜歡吉卜力工作室的動畫，上次還去了九份！有聽說是神隱少女的參考地，去台灣的時候去了一次，那時候我超興奮的」，一邊回想一邊露出燦笑。

此外，團員山田涼介主演暢銷漫改劇《為親愛的我致上殺意》也即將開播，劇中山田飾演一名父親是連續殺人犯的大學生，某日發現自己的雙重人格，由於擔心另一個人格會殺人而下定決心要查明真相。該劇官網近日公布了在酷暑及強風中拍攝的工作照，其中一張山田與共演者門脇麥在盪鞦韆的側拍照，清新可愛的笑容讓網友們忍不住留言「太犯規了吧」。

Hey! Say! JUMP最新專輯《FILMUSIC!》台壓版已在台灣正式發行。