日前台北榮總一名女醫護不滿外送員送餐太慢，當場擺臉色臭罵，事後還給負評「服務態度不專業」，引發軒然大波，此事也驚動上級，院長陳威明今天(30日)親自回應，表示願意代替這位女醫護像外送員致歉。

一名陳姓外送員28日PO文指出，北榮院內禁行機車，加上系統問題，第一單送完才會有第二單資訊，因此花了許多時間徒步往返院區，卻遭到第二單的女醫護臭臉對待，開罵「下次快點可以嗎」，想解釋原因還被嗆「不想聽，快點找我零錢」，取餐後對方連謝謝都沒說，轉頭就走，事後還收到「服務態度不專業」的負評，氣得他表示以後一律拒送北榮。

事件在網路發酵，北榮先是在29日發出聲明，會請當事醫護尊重外送員，今天院長陳威明更是親自出面，表示願意代替女醫護像外送員道歉。他強調，近年餐食外送興起，為醫護人員補充了許多能量，大家都相當感激。

陳威明說，當事女醫護為研究助理，與外送員約定時間有落差，加上院區遼闊，產生誤會，感到相當遺憾，他也指示全院同仁都應多多包涵體諒外送人員辛勞。而該名研究助理公務上承受不小壓力，在等餐20分鐘的情況下，一時氣憤按了負評，造成雙方衝突，事後也相當後悔，身為院長願意代她道歉。

對於院區禁行機車政策，陳威明解釋，是為了院內的同仁、病患及其家屬的安全考量，往後也不會改變，更沒有歧視問題，院方也已開放3個臨停地點與外送放置區因應。