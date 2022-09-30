1名女網友日前與男友準備到閨蜜家幫忙搬家，當天男友先到閨蜜家幫忙，她後來才到，殊不知她竟在廚房的垃圾桶內發現用過的保險套，她試探性地問閨蜜有帶男生回家，閨蜜則說只有她的男友來過，此外男友平時放在皮夾的保險套也不見了，讓她瞬間崩潰，不知道該不該攤牌。

該女網友在臉書「靠北男友2.0」發文，她的男友與她的閨蜜很聊得來，3人相處像一家人，日前男友說為了存結婚基金，要加班不陪她過生日，但卻願意不加班幫她的閨蜜搬家，當天她因為睡過頭，男友一早先到閨蜜家，後來她到場後，閨蜜和男友又一起到超商買東西，她獨自1人在閨蜜家卻發現了不對勁。

該女網友說，她在閨蜜家的廚房垃圾桶內發現用過的保險套，裡面還有「豆漿」，且品牌與尺寸與她男友的相同，等到閨蜜回來，她假裝沒事問對方是不是交男友，有帶男生回來嗎，閨蜜說今天只有原PO男友來過，後來原PO也在男友的錢包內發現保險套不見了，令她內心崩潰，不知道該不該攤牌。

其他網友留言「直接攤牌吧，為什麼要忍耐，他們做這種事情也太扯了，你要堅強面對」、「失去兩個人總比失去自己好吧」、「世上最不能相信的就是所謂的閨蜜，趁還沒結婚看清這二個人」、「感覺閨蜜是故意的，她就是希望妳能發現」、「好險在婚前讓你看清，多愛自己一點，加油」。