亞倫泰勒強森（右）和布萊恩泰瑞亨利在《子彈列車》中飾演雙胞胎殺手。（MyVideo提供）

由「小布」布萊德彼特（Brad Pitt）在主演黑色喜劇動作片《子彈列車》中，超過9成動作戲都是親自上陣，出道多年魅力依舊。曾與他合作過的鬼才導演昆汀塔倫提諾（Quentin Tarantino），日前在受訪時也替小布的獨特魅力背書，昆汀大讚：「與布萊德合作過的導演和演員就會知道他真正厲害的地方，是他理解場景的能力，他也許無法用言語清告訴你，但他就是有一種本能的理解力。」透露先前合作《惡棍特工》時，在拍攝某顆鏡頭時，他不覺得自己是透過攝影機在看他演戲，而是彷彿就在看一部電影，更稱他是「僅剩的電影明星之一」。

其他主演在《子彈列車》中都有各自亮眼的表現，但爽快刺激動作戲的背後難免有演員因此受傷，飾演雙胞胎殺手之一「蜜柑」的亞倫泰勒強森（Aaron Taylor-Johnson）在受訪時坦言，他曾在拍攝過程中因意外被打到濺血暈倒、送醫住院，「我當時正在進行瘋狂的生酮飲食，身材變瘦、血糖值也偏低，在一場打架戲時，我被踢飛出去，結果被沒有鋪墊子角落裡的尖銳物削掉手上一小塊肉，還因重擊當場昏倒。」他醒來後還問大家「要再拍一次嗎？」工作人員當場拒絕，並將他送醫住院一晚。

另外，小布和好友珊卓布拉克（Sandra Bullock）今年互相客串了對方主演新片，繼小布在《失落謎城》中以長髮造型爆笑登場後，珊卓布拉克也義氣在《子彈列車》中當小布的殺手經紀人。小布近期受訪時透露，其實2人還曾計畫要一起主演喜劇片，飾演一對怨偶夫妻，「珊卓和我曾經發想過飾演一對夫妻的點子。我們是電視購物公司裡最強的銷售王牌，但我們痛恨對方並準備要離婚，還在購物直播時互相大罵。我們目前只想到這麼多。」雖然這計畫還在構思階段，但粉絲都期待兩人能再度攜手合作。

另外，除了《子彈列車》，歡樂舒壓必看的《小小兵2：格魯的崛起》、可愛萌寵搭擋超級英雄出任務的《DC超級寵物軍團》、克莉絲汀史都華主演科幻驚悚片《未來犯罪》、爛番茄高分好評的《天黑請斃命》、漫威超級英雄電影《雷神索爾：愛與雷霆》、雙帥男神李政宰和鄭雨盛同台飆戲的《獵首密令》、金宇彬與金泰梨穿越古今打怪的《外星＋人》、韓版變種人續集《魔女二部曲：另一個她》、張赫化身冷血殺手救人的《非常殺手》、超自然黑暗奇幻電影《xxxHOLiC 次元魔女》等，都將於10月在MyVideo上架。