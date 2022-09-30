上曜（1316）表示，受惠南科效應、高端利基商品訴求，目前推案成屋大部分已幾乎近完銷，湖映白預售銷售率已逾六成，餘屋較多總銷48億元「湖美帝璟」銀行融資借款也僅7億元。隨著「湖美帝璟」持續銷售且完成交屋入帳，可再創造出約40億元現金流，營運持穩推升。

上曜今年在總銷14億元「梅菲爾」穩健交屋入帳，前八月營收17.06億元，年增157.61％。伴隨豪宅建案「湖美帝璟」9月起開始交屋，目前可立即銷售成屋金額約40億元(不含已售)；線上預售個案部分，2月剛動土且銷售達6成「湖映白(北基地)」，從累計銷售額及現場購屋者反饋推估，總銷金額有機會自55億元拉高至66億元。

上曜透露，九份子國安段南基地已獲台南市都發局審查會議決議修正後通過，預計112年上半年前取得建照，將打造台南最大建案，建坪5萬多坪，規劃住戶數1,012戶，總銷200億元，加上線上推案總案量已逾410.3億元，長期資金、營運發展無虞。

上曜因以豪宅、輕豪宅為主力商品，且鎖定高資產及剛性需求為客群。今年台南市安南區預售屋成交量達1,054筆，「湖映白」即占據市場近25％比重，低樓層之單坪最低成交單價從25.4萬元推升到最高35.2萬元，高樓層更達44.1萬元，凸顯訴求稀有特殊性產品的穩健成交態勢明確。

上曜指出，大台南地區建案佈局共7案。封盤三年、預售銷售率4成的「湖美帝璟」亦於9月起開始交屋，已售未交屋之合約收入近10億元，有望最慢於2023年農曆年前陸續入帳；剩下6成的餘屋，預計明年第一季公設完工後重新開賣。在成本與費用早已控制、總銷金額推升下，有助優化獲利表現。