劉詩詩以米色針織套裝搭配同色系的T Timeless系列半月包，溫潤的圓弧搭配立體縫線，呈現隨性自適的都會女性形象。（TOD’S提供）

因《步步驚心》、《陳情令》一砲而紅的藝人劉詩詩、肖戰，分別自2020年、2021年起擔任義大利精品TOD’S品牌代言人，在兩岸三地知名度高漲不下，再加上兩位粉絲的高度黏著度、強大購買力等因素，為品牌帶來許多曝光與流量，以本次此次為品牌2022秋冬系列拍攝廣告片為例，TOD’S甫發表兩位的廣告影片，便立即得到熱烈迴響，光微博便得到上百萬的轉發與回覆，更別提肖戰引起的搶購熱潮，也因此近期被陸媒封為「內娛商務天花板」驚嘆其帶貨能力。

劉詩詩演繹TOD’S演繹2022秋冬系列。（TOD’S提供/合成圖）

本次在新釋出的2022秋冬系列大片，兩位分別演繹四款不同風格的秋冬穿搭，肖戰、劉詩詩也一次演繹四款本季主打的包款，也在社群平台上掀起一波討論，其中肖戰以俐落黑色西裝大衣、內裡搭配柔軟的羊毛外套結合連帽風衣的洋蔥式穿搭，被網友盛讚;劉詩詩以咖啡色針織套裝，搭配同色系T Timeless系列半月包的造型，則被評論為最符合時下都會女性風格的穿搭之一，而在大片中所展示的半月包，同時也是近期常在女團Red Velvet 成員Joy、超模貝拉哈蒂德街拍中經常可見的單品，其圓潤的半圓包身，搭配背帶、外圍的立體縫線線條以及霧金T型飾扣，呈現亦柔亦剛的女性氣質外，該包款還可變化出肩揹、斜揹等不同方式，完美符合現代女性所需

肖戰繹TOD’S演繹2022秋冬系列。（TOD’S提供/合成圖）

本季TOD’S創意總監Walter Chiapponi以獨特視角，探索深植品牌核心的義大利傳統文化，女裝方面色調多以黑色、駝棕色調為主，但品牌運用異材質拼接手法，為整體廓形增添變化，其中針織系列單品是本季重點，女性配件方面除上述提及的半月包外Kate系列包款、手工皮鞋與樂福鞋都有新的調整。

TOD’S T TIMELESS托特包，7萬3900元。（TOD’S提供）

男裝方面色調也以低調為主，以義大利當代藝術館藏為靈感，配件方面喜愛用小亮點凸顯穿搭的男性，可參考T Timeless及Kate飾釦增添個人風格，過往學生感較重的樂福鞋則因運用硬挺皮革打造，增添一絲屬於成熟男性的魅力，再加上T Timeless金屬標誌、特殊的縫線技法又更顯性格。包款方面品牌標誌性的T Timeless系列包款本季推出公事包包款，別於一般的直式輪廓線條、可分門別類的雙層設計，加入義式摩登的紳士風格。

TOD’S T TIMELESS駝色中號半月包，8萬7500元。（TOD’S提供）

TOD’S T TIMELESS樂福鞋，3萬1300元。（TOD’S提供）

TOD’S T TIMELESS肩背包，4萬7400元。（TOD’S提供）

TOD’S T TIMELESS方頭樂福鞋，2萬8700元。（TOD’S提供）

TOD’S Kate飾扣休閒鞋，2萬7300元。（TOD’S提供）