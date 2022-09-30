吉貝耍部落族人將飯菜擺放在農路旁遙祭祖靈。（李俊淇攝）

台南東山吉貝耍部落的年度祭典是文化部審定成為台灣平埔原住民第一個「國家重要民俗活動」，其中包含夜祭及孝海祭。今（30）日下午1時許，吉貝耍族人帶著飯菜前往大公廨西南方農路上祭祖，婦女則圍繞著祭壇祀壺牽唱，儀式進行約1小時後結束，也讓年度祭典圓滿畫下句點。

吉貝耍族人在中午開始陸續挑著飯菜前往大公廨旁的農路，將飯菜延著道路一字排開以遙祭祖先，隨後祭司口含米酒噴向空中，邀請祖靈來看戲，並接受族人的準備祭品，一旁部落婦女也圍繞著祭壇祀壺跳牽曲，表達對祖靈眷顧的感恩。

70多歲段姓族人表示，從有記憶以來孝海祭就存在了，每年也都會過來參加，並規定必需赤足到祭場來，今天準備7種自己常吃的飯菜當祭品，而儀式結束了，要先和許久不見的族人聊完再回家。

孝海祭的由來兩種說法，一個是紀念當初渡海來台罹難的祖先，也是早期耆老所說的「七神船破遇難日」；另一個是為了紀念當初協助蕭壠社祖先的恩人「海祖」，他原本住在七股地區安居，但不幸遭雷擊過世。原本都要回登陸地舉辦海祭，但遷徒至吉貝耍後，改成面向大海舉辦遙祭祖靈。孝海儀式結束後，一年一度的祭典也宣告順利結束。