中國再祭出挽救房地產行業的最新措施，外電引述知情人士透露，監管機構要求國有大型銀行在今年最後四個月，合計對房地產領域的淨融資至少新增人民幣（下同）6,000億元，以避免信用無序收縮、維護房地產市場的穩定健康發展。

知情人士表示，中國央行和銀保監會近期指示包括建設銀行和工商銀行在內的6家國有大型商業銀行，為房地產領域提供融資支持，增加額每家不得少於1,000億元。提供資金的形式可包括按揭、開發貸、購買房地產開發商發行的債券等。

消息指出，新增至少6,000億元的融資規模並不低，據中國人民銀行的數據，幾乎等同今年上半年人民幣房地產貸款餘額的增加數6,685億元。銀行對提供貸款給陷入困境的開發商態度謹慎，且因市場持續低迷，房地產貸款的需求亦疲軟，令今年上半年人民幣房地產貸款餘額年增率僅為4.2％，創下有紀錄以來最慢增速。

此外，為鼓勵民眾買房，大陸祭出退稅優惠。大陸財政部、稅務總局30日公佈「關於支持居民換購住房有關個人所得稅政策的公告」，10月1日至明年12月31日，對出售自有住房，並在現住房出售後1年內在市場重新購買住房的納稅人，對其出售現住房已繳納的個人所得稅予以退稅優惠。

其中，新購住房金額大於或等於現住房轉讓金額的，全部退還已繳納的個人所得稅；新購住房金額小於現住房轉讓金額的，按新購住房金額占現住房轉讓金額的比例退還出售現住房已繳納的個人所得稅。