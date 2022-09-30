台北市建國北路的都更案「睦月」，基地現址變身為文青風格的藝廊！負責投資興建的都更實施者真実建築、四葉建築兩家建商，首度攜手最擅長說故事的豪宅代銷鼻祖甲桂林廣告，把現場打造為一座文化中心「Gallery 真葉」，今（9月30）日下午舉行開幕茶會，預計舉辦為期三個月的專題講座，以跨界的力量，賦予接下來將正式開賣的「睦月」新生命。

今天「Gallery 真葉」開幕茶會，由VERSE社長張鐵志擔任主持人，現場除了真実建築執行長陳佳蔚、四葉建築總經理王子典、甲桂林廣告總經理陳衍豪，親臨致詞。另外還有2013年北歐杯咖啡烘焙大賽雙料冠軍的Fika Fika Cafe提供特製的咖啡與餐飲，現場充滿文青風和咖啡香。

真実建築執行長陳佳蔚、四葉建築總經理王子典表示，「睦月」位於建國北路一段，基地面積約270坪，是由雙方公司負責投資興建的都更案，預計興建地上17樓、地下3層的住宅大樓，主要坪數為18～64坪。

陳佳蔚、王子典表示，目前「睦月」正待建照核發中，未來若正式取得建照，估計扣除地主戶之後約可分回銷售的總銷金額約30億元。

甲桂林廣告總經理陳衍豪表示，「Gallery真葉」是兩家建商和甲桂林廣告公司特別邀請VERSE Studio擔任總策劃，由GAPA ASSOCIATES負責空間設計，旅日設計師林唯哲擔任空間策展與主視覺設計，並邀請盧淑芬、李清志、吳書原、謝宗哲、林唯哲等，分別來自建築、設計、媒體、藝術、生活風格，五位不同領域的專家名人，各自嚴選五本專書，論述城市與美學的可能，並結合聲音裝置，交融與跨界。