集結華麗卡司、桂綸鎂主演的台灣女性都會成長劇《台北女子圖鑑》，上映後評價兩極，因為內容加重不少南北部的刻板印象，掀起南北網友論戰，對此，醫師杜承哲也搭上熱潮，曬出滿是美女的「台南女子圖鑑」，並歡迎網友補充，引起熱議。

杜承哲在臉書曬出1張「台南女子圖鑑」，並寫下：「歡迎補充，本文鎖梅酒小姐，鼻要害我，我只想說，台北和台南都很好」，只見照片中可見各個領域的美女，除了有「音樂才女」林逸欣和「台灣濱崎步」王彩樺，還有「啦啦隊女神」峮峮、「雪乳戰神」郭鬼鬼。

此外，還有「台灣第一名模」林志玲、曾奪下「世界第一美」、韓國人氣女團TWICE的台灣成員周子瑜，讓網友看了都紛紛留言，「我台南我驕傲」、「果然台灣美人不分南北，都是很美，台灣美女密集度高呀」、「台南路上的很素人，都比電視、 網路的正」、「我們子瑜天下無敵」。

而也有不少網友列出出身台南的美女，「席曼寧也是台南人」、「孟潔也是」、「還有美麗又可愛的貴貴主播（許貴雅）」、「怎麼可以少了泱泱」、「夏語心也是台南人吧？還蠻正的」，引起熱議。