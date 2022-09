橫跨不銹鋼及線纜生產領域的華新麗華30日宣布,華新向義大利Marzorati家族購入歐洲不銹鋼棒及盤元廠Cogne Acciai Speciali(CAS)70%股權案,獲義大利政府核准,預計年底前正式完成交易。

華新併購義大利不銹鋼廠CAS股權案,26日、28日先後獲我投審會與公平會核准,30日宣布,通過義大利內閣首長(Italian Presidency of the Council of Ministers)之特定產業併購核准權力(Golden Power),使得這項併購案再向前跨大步,預計年底前完成交易。

華新指出,核准機關也提出指導,建議將義大利工廠視為雙方未來合作關鍵發展平台之一,該指導符合雙方進行本併購案的精神。