近期美國總統拜登癡呆症的行徑似乎頻繁上演，幾乎每一場公開演說都有新症頭，讓外界憂心2024年連任目標，紛紛要求白宮給出合理解釋。週四，他現身聯邦緊急事務管理局(FEMA)與官員討論颶風伊恩（Hurricane Ian）侵襲美國佛州，說完他漫無目的轉身跟其他人握手，一旁的女局長不斷召喚示意。

Biden wanders away from the podium as his FEMA administrator attempted to lead him in another direction. pic.twitter.com/vpmqMBLaK4 — Greg Price (@greg_price11) September 29, 2022

28日拜登總統才在白宮飢餓會議上鬼打牆，反覆詢問已故共和黨議員賈姬．沃洛斯基（Jackie Walorski）在哪裡，最後將目光移向台下幕僚求助，自言自語稱「我想她不會來了」；事隔一日，拜登出席聯邦緊急事務管理局的簡報會議，除了肯定該單位在颶風伊恩的應對表現，更強調他們在重建美國人對政府的信心，因過去60年來數據逐年下滑，一度逼近歷史新低，只有20%的人民認為政府總是在做對的事情。

影片可以看到，拜登邊說著「謝謝」，邊向右轉身默默離開講台，FEMA局長克里斯韋爾(Deanna Criswell)見狀似乎相當錯愕，在一旁小聲呼喊「總統先生」，揮手示意要他回來，但拜登只是自顧自地往前走。

網友當然不放過這尷尬的一幕，直呼「他有一半的時間都不知道在幹嘛」、「我們的國家已經夠尷尬了」、「他又不知道要去哪裡了」、「老人麻煩你退休吧」不過有網友替他反駁，「總統只是想去握手…真是夠了」

被稱為怪獸颶風的伊恩（Hurricane Ian）28日登陸美國佛州西海岸，國家颶風中心指出，最大風速來到每小時120公里前進，造成當地災情慘重。穿越佛州後颶風強度減弱至1級，預計在當地時間周五下午襲擊南卡(South Carolina)，截至目前死亡人數共17人。