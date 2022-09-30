38歲女星魏如昀昔日在《超級星光大道》第2季打開知名度，代表作是演出電影《聽見下雨的聲音》並演唱同名主題曲爆紅，而姊姊還是金曲歌后魏如萱；魏如昀中秋前傳出被帥氣髮型師男友求婚，今（9/30）日驚喜宣布兩人已登記，正式升格人妻「林太太」，更甜蜜告白先生「幸福原來長這樣」，閃瞎眾人。

魏如昀中秋前在好友們見證下，答應髮型師男友林志紘的求婚，兩人穩定交往多年，曾一起參加過曾沛慈、吳姍儒的婚禮，粉絲得知求婚成功消息都很替她開心；驚喜的是，魏如昀和未婚夫打鐵趁熱，不到1個月時間，今日就在臉書宣布他們已經登記喜訊，想把滿滿的愛和大家分享。

在魏如昀喜訊中，她不僅透露自己已經是林太太，還忍不住對帥氣先生真情告白，「謝謝你，讓我真正體會到可以在自己所愛的人面前做最真實的自己，釋放自己最真實的情感，並且全然被接受被擁抱，那樣的幸福原來長這樣」；也補充說，雙方家人都很喜歡彼此，讓她更珍惜能夠與先生成為一家人。

魏如昀更曬出和先生第一天認識的模樣，以及兩人到戶政事務所簽下結婚書約的畫面，讓演藝圈好友們和粉絲都熱情獻上祝福，「恭喜恭喜」、「太幸福了吧」、「隔著螢幕都能感覺到妳有多幸福」。