全球防疫管制，民眾「悶」了2年多終見曙光，行政院已宣布將於10月13日實施入境檢疫0＋7免居隔新制，預期可帶動新一波海外旅遊高峰潮；台北富邦銀行表示，海外旅遊雖未鬆綁，但早已出現報復性旅遊消費，以北富銀J卡為例，今年1至7月「海外」刷卡金額較去年同期成長超過7成，此外，隨著今年國內旅遊大爆發，旅行社刷卡更翻倍成長，今年1至7月刷卡金額年增率更達122％。

根據萬事達卡今年6月「台灣旅遊復甦關鍵洞察」調查顯示，近6成民眾表示就算旅費上漲也要出國玩，近8成想要出國玩的民眾更表示可以接受最多25％的漲幅；北富銀表示，從數據可以顯現民眾對於出國旅遊的高度期待。

北富銀表示，海外旅遊以信用卡支付，除有機會享有機場接送、機場貴賓室禮遇外，還有醫療費用及緊急醫療運送費用、住院津貼、海外新冠肺炎診斷檢疫津貼等保障。

看好自由行解禁及其帶動的海外消費，北富銀祭出日韓旅遊刷卡系列優惠，其中持J卡樂遊日韓，可享3.88％回饋無上限(含J Cash、J POINTS、JU卡)，持任一富邦信用卡，於雄獅、易遊網、可樂旅遊等8家旅行社消費也有滿額送的限量刷卡金。

北富銀觀察，消費者出遊刷卡選擇首重「刷卡回饋」，但「高回饋率、低回饋上限」讓消費者直呼消費不過癮；為帶給卡友海外消費心理無負擔的旅遊體驗，2022年底前到日韓刷J卡即享3.88％回饋無上限等多樣優惠。