選前倒數57天，黃偉哲市政繼續拚！黃偉哲昨晚在個人IG發佈「哲的一天」影片，讓外界一窺市長行程的「爆炸程度」，網友直呼「市長體力超好，行程好多、好硬」；而因影片其中一PART是黃偉哲在虱目魚文化季時，頭戴虱目魚髮箍的萌樣，意外引起民眾敲碗留言「虱目魚髮箍超可愛，哪裡買？」成功推銷七股在地產業的文創商品。

黃偉哲競選總部發言人呂維胤議員表示，黃市長體力驚人且願意花時間在相關市政行程，儘管選戰已倒數不到2個月，但他仍幾乎把所有心力都用在市政工作上，就連遇到市民要求合照，也都親切來者不拒，人氣指數持續飆高。

黃偉哲與美國前國務卿蓬佩奧的午餐會面，送上台南在地伴手禮，感謝蓬佩奧堅定支持台灣，更當場邀約蓬佩奧2024年要再來台南，見證台南400年的歷史時刻。(台南市政府提供)

「黃市長親民人氣高，所以每天行程滿滿滿！」黃偉哲幕僚以9/28行程來舉例，清晨4點多、天未亮，黃偉哲已到孔廟開始「祭孔典禮」展開一天行程，接著到善化探訪百歲人瑞致贈重陽禮金，結束後又趕往安南區消防局第六大隊安南分隊主持救護車捐贈儀式，隨後轉往海東D2抽水站開工祈福典禮，最後回到議會參加重陽敬老活動，上午公開行程才看似暫告一段落，但其中還穿插好幾場婚喪喜慶的到場致意。

當天下午的重頭戲，則是與美國前國務卿蓬佩奧的午餐會面，黃偉哲送上台南在地伴手禮，除感謝蓬佩奧堅定支持台灣，更當場邀約蓬佩奧2024年要再來台南，見證台南400年的歷史時刻。

蓬佩奧行程結束後，黃偉哲立即回到市長批閱相關公文，並陸續找了近10個局處長來開會、討論相關市政工作，當天直到晚間近10時才結束所有行程，準備回家休息，黃的幕僚私下心疼地說：「市長當天整整工作18個小時，卻沒有抱怨過一句」。