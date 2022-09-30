日本新宿街頭日前出現巨大廣告牆先前就以「巨貓」3D影像引起全球轟動，就有業者突發奇想，將3D影像廣告牆引進台灣，並於台北市士林夜市商圈亮相，製作錯視3D動畫「士林萌虎」，明日將與台北市政府市場處攜手發表，希望能抓準疫情趨緩、國門開放後的遊客潮，用不同的視覺效果吸引遊客。

強勢凱瑞科技斥資千萬打造全台最大曲面LED廣告牆，並請沙漠魚科技製作錯視3D動畫「士林萌虎」，主視覺「士林萌虎」期望吸引疫後觀光潮，振興士林商圈經濟，同時亦可讓有廣告需求的民眾有媲美世界的廣告託播水準。

強勢凱瑞發言人蔣鈺偉表示，傳統夜市型態已經過去，元宇宙時代的來臨，希望能讓士林夜市能做到虛實整合的示範商圈，讓國際更能看見台灣夜市不止好吃好玩又好看，更能體驗不同店家的特色文化。該業者也將於明日舉辦開幕儀式，並邀請台北市政府市場處一同到場，振興士林夜市經濟。