海軍30日舉行玉山軍艦交艦典禮，蔡英文總統（中）親臨主持見證交接儀式，由台船董事長鄭文隆（左）將船模交給海軍司令梅家樹（右）。（鄭任南攝）

海軍30日舉行玉山軍艦交艦典禮，前參謀總長黃曙光（右）也出席典禮，隨同蔡英文總統（左）等一行人參觀玉山艦。（鄭任南攝）

海軍30日舉行玉山軍艦交艦典禮，首任艦長陳銘澤在典禮前檢視參與儀式官兵的服裝儀容。（鄭任南攝）

海軍30日舉行玉山軍艦交艦典禮，全新的玉山艦停泊在台船內的碼頭。（鄭任南攝）

海軍30日舉行玉山軍艦交艦典禮，艦上官兵與玉山艦合影。（鄭任南攝）

海軍30日舉行玉山軍艦交艦典禮，首批艦上官兵在與蔡英文總統合影後返回他們的新家玉山艦。（鄭任南攝）

海軍30日舉行玉山軍艦交艦典禮，蔡英文總統親臨主持並登艦駕駛台視導。（軍聞社）

海軍30日舉行玉山軍艦交艦典禮，眾所注目的海劍二防空飛彈（見圖）也已安裝在艦上。（鄭任南攝）

海軍30日舉行玉山軍艦交艦典禮，艦首配備的MK-75 76mm快砲（右）及MK-15方陣快砲（左）。（鄭任南攝）

海軍編列73億餘元，由臺灣自主研發、台船組裝建造的第一艘萬噸級的兩棲船塢運輸艦「玉山艦」30日舉行交艦典禮。蔡英文總統在國安會秘書長顧立雄、國防部長邱國正、海軍司令梅家樹及台船董事長鄭文隆陪同下出席，於台船高雄廠主持典禮。 雖然玉山艦在進行測試時，曾發生船艙後段進水，相關系統線路浸泡到海水的疏失，但經由海軍與台船協議延長保固年限，進行補救措施處理後，由海軍與國防部檢驗組複驗通過各項規範，才完成交艦所有驗收工作。

「玉山軍艦」(LPD-1401)全長153公尺，船寬23公尺，滿載排水量10600噸，最大船速21.5節，實測22.1節。使用中鋼開發新一代超強韌軍用鋼板，強度比101大樓的鋼板高出20％，耐低溫更達到零下84℃，優於一般海上結構用鋼零下40℃水準。玉山艦配備海劍二防空飛彈系統、1座MK-75 76mm快砲、2座MK-15方陣快砲，甲板可停放2架直升機，並可裝載LCU及LCM兩棲登陸艇、AAV-7兩棲突擊車、重型車輛、悍馬車等載具。台船履約同時建造5艘LCM兩棲登陸艇，其中4艘將置於玉山艦的塢槽中，一艘供岸置備用。

蔡英文總統致詞感謝台船公司、中科院，及海軍同仁這幾年來的付出，讓國防自主、國艦國造的目標持續邁進。落實國防自主，讓國軍有最好的裝備捍衛國家，是我們不變的政策和決心。同時蔡英文也期許玉山軍艦，在平時執行離島的物資補給及人員運送的任務，在戰時，更能編成特遣部隊，進行兩棲增援。

台船董事長鄭文隆致詞時表示，四年多之建造過程，面臨新冠疫情之航運衝擊及傳統產業缺工挑戰，台船公司和周邊承攬商全體努力下，克服各式困難，讓衝擊降至最低。玉山艦設計具有載運登陸戰車、登陸艇、直昇機、彈藥、物資、及執行醫療救援等功能，並具有匿蹤型外觀、電磁脈衝防護、智慧型調水系統等特殊性能，可以提供海軍離島物資運補及人員運輸。

蔡英文總統在主持遞交交艦證明書、呈獻船模及授旗儀式後，在接艦官兵登艦後也登艦視察，並在艦上駕駛台右旋瞭望夾板露臉向隨行媒體揮手致意，之後下船與全艦官兵合照留下歷史紀錄。 台船公司也特別安排了部分基層員工及承商代表參加典禮，並登艦參觀兩年多辛苦建造的玉山艦。