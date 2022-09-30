林秉樞施暴立委高嘉瑜爭議不斷，因媒體極為關注此案，林秉樞律師、檢方等動作都被攤在陽光下檢視，先是林秉樞被裁定羈押禁見後，移送囚車期間多次放話、談論案情，法務部要求新北地檢署有無違反偵查不公開，連林的律師在羈押期間發放聲明，也遭記申誡。

林秉樞去年12月被帶回地檢署約談時，曾公開提出三點聲明，除了向高嘉瑜道歉，還強調親密影片是由高掌鏡，更沒有拘禁對方，地院裁定羈押禁見後，林又在警衛護送下侃侃而談，除了五度向高嘉瑜道歉外，也猛酸對方「應該很開心」，並稱「很多人在罵總統的時候，她（高嘉瑜）私底下也很開心啊」。

林公開喊話的行為，遭外界質疑移送程序有問題，法務部也要求高檢署調查是否有違反偵查不公開情事，新北地檢署更改以往移送人犯方式，改以車輛接送方式，從地下室進出，若警方解送人犯至地檢署，有戒護、維安疑慮也比照辦理。

除了檢方被質疑，林在看守所期間還曾透過律師黃國城發表「道歉聲明」，除了提到「我配不上高委員，她跟我在一起是這輩子最大的錯誤」，「懇求大眾別把時間浪費在這案子和我身上」，還稱「沒想到會影響公投的討論，甚至是1月的立委補選」，希望大眾焦點回到公眾議題，引起外界質疑有利用道歉聲明隔空串證之虞。

黃國城也因涉嫌違反《羈押法》，被新北地檢署移付律師懲戒委員會懲戒，後續被記申誡，並須自費接受6小時律師倫理規範研習。

另外，林秉樞臉書曾與多位民進黨立委、中央官員合照，被解讀為綠營網軍，雖然綠營網軍產業鏈部分，檢方指出因「無人提告」並未處理，但禾馨醫療集團營運長林思宏替林施打特權疫苗一事，台北地檢署8月依偽造文書罪起訴林思宏，林秉樞則因不具有醫事人員身分，不構成間接正犯，僅被列為證人身分。