國民黨高雄市長參選人柯志恩30日在夢時代旁廣場舉辦「柯志恩大家族誓師大會」，前總統馬英九也到場為柯志恩站台，馬英九致詞時，提到高雄市長陳其邁先前擔任立委時高傲的態度令他印象深刻，跟現在刻意形塑的暖男形像完全不符，他也提到陳其邁無法解決高雄嚴重的浮屍問題，應該換柯志恩來翻轉高雄。

馬英九表示，陳其邁擔任立委時，高傲的態度讓他印象深刻，時常無理痛罵官員，時任經濟部長張家祝甚至受不了陳其邁的汙辱、謾罵而遞出辭呈，讓他痛失一位優秀的官員，但反觀蔡英文總統在918強震後，到災害應變中心視察，沒想到她念完稿就走人，陳其邁卻連句公道話都沒說。

馬英九也提及今年3月至今，高雄蓮池潭、愛河、高雄港共出現21具浮屍，高雄市的輕生率也是六都之首，過去10年高雄輕生死亡人數共有4700人，這也讓他相信大家都對高雄更高的期待，柯志恩是教育心理學專業，對這些問題都有特別有看法，所以她相信柯志恩是最適合來做高雄市長的人選。

馬英九也接受聯訪表示，針對鏡電視涉嫌對NCC施壓一事，他得知相關消息後覺得不可思議，這樣下去台灣的自由民主、言論自由都會完蛋，民進黨政府應該趕快剎車，充分保障媒體自由。