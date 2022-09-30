建德工業（6606）今（30）日向證交所送件申請股票上市，為今（111）年度第14家國內公司（不含國內創新板一家）申請股票上市。今在興櫃收盤價為28.45元上漲0.11元，收盤均價為28.34元。

建德工業公司負責人為李金旆，公司實收資本額9.76億元，主要產品包括平面磨床，數控平面磨床，數控萬能圓周磨床，深切緩給磨床，龍門平面磨床，立式加工中心，高速立式加工中心，龍門加工中心等，去（110）年稅前盈餘2.61億元，每股稅後盈餘（EPS）為1.6元。